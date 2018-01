ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் நாற்று நடவு செய்யும் பணி துவங்கியது

ஊட்டி: வரும் மே மாதம் ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் நடக்கும் 122வது மலர் கண்காட்சிக்கான நாற்று நடவு பணிகள் நேற்று துவங்கியது. கோடை சீசன் போது ஊட்டிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் வகையில் மே மாதத்தில் தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மலர் கண்காட்சிக்காக பூங்காவின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பாத்திகள் மற்றும் மலர் தொட்டிகளில் பல்வேறு ரக மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்படும். மே மாதம் நடக்கவுள்ள மலர் கண்காட்சிக்காக பூங்கா நர்சரியில் பல்வேறு மலர் செடிகளின் விதைகள் விதைக்கப்பட்டு நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நிலையில், வரும் மே மாதம் நடக்கவுள்ள 122வது மலர் கண்காட்சிக்கான நாற்று நடவு செய்யும் பணி நேற்று தாவரவியல் பூங்காவில் துவங்கியது. மாவட்ட கலெக்டர் இன்னசென்ட் திவ்யா நடவு பணிகளை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து அவர் கூறியதாவது, “ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் வரும் கோடை சீசனை முன்னிட்டு மே மாதம் நடைபெற உள்ள 122வது மலர் கண்காட்சியை முன்னிட்டு பூங்காவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்பட உள்ளது. இந்த ஆண்டு சைக்லமன், சினரேரியா, ஜெரோனியம், கிளாக்ஸ்சீனியா, ரெனகுளோஸ், புதிய ரக ஆருனமெண்டல்கேல், ஒாியண்டல் லில்லி, ஆசியாடிக் லில்லி, இன்கா மேரிகோல்டு, பிகோனியா, கேன்டீடபட், டெல்பீனியம், பேன்சி, பெட்டூனியா, சன்பிளவர், ஆன்டிரைனம், வயோலர் உள்ளிட்ட 200 வகையான விதைகள் ஜப்பான், அமெரிக்கா, ஜெர்மனி மற்றும் நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் இருந்து பெறப்பட்டு மலர் செடிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பூங்காவின் பல்வேறு பகுதிகளில் 5 லட்சம் மலர் செடிகள் நடவு செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இது தவிர பார்வையாளர் மாடத்தில் அலங்கரிப்பதற்காக 15 ஆயிரம் தொட்டிகளில் மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்பட உள்ளது. மேலும், 5 ரக கார்னேசன் மலர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட உள்ளது. இதேபோல் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா, காட்டோி பூங்கா ஆகியவற்றிலும் நடவு பணிகள் துவக்கப்படவுள்ளது.” இவ்வாறு அவர் கூறினார். இதில் தோட்டக்கலை இணை இயக்குநர் சிவசுப்பிரமணியம் சாம்ராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

