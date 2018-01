படத்தில் கிணற்றை காணோம் பாணியில் திருப்பூரில் சாலையைக் காணோம் : உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்

திருப்பூர் : திருப்பூரில் சாலைகள் போடப்பட்டு அவற்றின் மீது வெள்ளைக் கோடுகள் மற்றும் ஒலிபரப்பான்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலியான ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.இந்த விவகாரம் தற்போது நீதிம்ன்றத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்த புகார் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது.திருப்பூர் மாநகராட்சியின் பல பகுதிகளில் 2014, 2015ம் நிதி ஆண்டில் மாநகராட்சி சார்பில் திட்டம் தயார் செய்து உலக வங்கி நிதி பெற்று கோல்டன் நகர், எம்எஸ்நகர் கட்டபொம்மன் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சாலைகளில் போடப்பட்டன. தனியார் ஒப்பந்தத்காரர்கள் மூலம் போடப்பட்ட இந்த சாலைகளின் மேல் வெள்ளைக் கோடுகள் வரைந்ததாகவும், அவற்றின் மீது ஒளிபரப்பான்கள் அமைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.9 லட்சத்து 8 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் இவற்றை செய்து முடித்ததாக ஆவணங்கள் தயார்ப்படுத்தப்பட்டன. மேலும் 85 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் இந்த சாலைகளுக்கு பெயர் பலகை அமைத்ததாகவும் ஆவணங்கள் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இந்த பணிகள் எதுவும் செய்யாததை கண்ட அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் என்பவர் மாநகராட்சி ஆவணங்கள் படி போடப்பட்ட வெள்ளை நிறக் கோடுகள், இரவில் ஒளிரும் பிளாஸ்டிக் ஒலிபரப்பான்கள் மற்றும் பெயர் பலகைகளை காணவில்லை எனவும் அதனால் காவல்துறை அவற்றினை கண்டுபிடித்து தருவதோடு திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். ஆனால் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் அதன் மீது வழக்குப்பதிவு ஏதும் செய்யாததை தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை ரவிச்சந்திரன் அணுகினார்.இந்த விசித்திர வழக்கின் மீது கடந்த வாரம் விசாரணை நடைபெற்றது.அப்போது ரவிச்சந்திரனின் புகார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.இந்த விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யும் பட்சத்தில் எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருப்பூர் மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

