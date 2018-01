தஞ்சை: அரசு போக்குவரத்துக்கழக கும்பகோணம் கோட்டத்திலிருந்து மேலும் 2 ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தஞ்சாவூர் பணிமனையில் ஏற்கனவே 6 ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் மேலும் 2 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

The Government recently suspended from kumbakonam Division 2 more employees

