‘ஜல்லிக்கட்டு நாயகன்’ என்ற பேச்சால் சலசலப்பு: என்னை புகழாதீர்கள் என ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள்

‘ஜல்லிக்கட்டு நாயகன்’ என்று புகழ்ந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏவால் சட்டப்பேரவையில் ஏற்பட்ட சர்ச்சையை அடுத்து தன்னை அவையில் யாரும் புகழ வேண்டாம் என துணை முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) தொடங்கியது. மறைந்த உறுப்பினர்கள், ஒக்கி புயலால் உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் கேள்வி பதில் நிகழ்வு துவங்கியது.

சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்தின்போது பேசிய கலசப்பாக்கம் எம்.எல்.ஏ பன்னீர்செல்வம் கடந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை திறம்பட கையாண்டதை குறித்து பேசி ஓபிஎஸ்ஸை ‘ஜல்லிக்கட்டு நாயகன்’ என்று புகழ்ந்து பேசினார். இதற்கு திமுக உறுப்பினர்கள் ஆட்சேபம் தெரிவித்தனர். கேள்வி நேரத்தின்போது புகழ் உரைகள் கூடாது என்று கோஷமிட்டனர். அப்போது சபாநாயகர் குறுக்கிட்டு எதிர்கட்சியினரை சமாதானப்படுத்தினார்.

இதையடுத்து எழுந்த அவை முன்னவரும், துணை முதல்வருமான ஓ.பன்னீர் செல்வம், “சபையில் பேசும்போது உறுப்பினர்கள் யாரும் என்னை புகழ வேண்டாம். இது ஜெயலலிதாவின் அரசு அனைத்து புகழும் ஜெயலலிதாவையே சேரும்” என்று கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

‘ Hero ‘ of jallikattu talk buzzing: I do not obiesh that appeal to popularity

‘ Hero ‘ of jallikattu praised by admk MLA in the Legislative Assembly in the wake of the controversy, which itself carried out