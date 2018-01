மதுரையில் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக 11 போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் சஸ்பெண்ட்

மதுரை: மதுரையில் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக 11 போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்களை சஸ்பெண்ட் செய்யபட்டுள்ளனர். 11 போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்களை சஸ்பெண்ட் செய்து மண்டல பொதுமேலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார். முன்னதாக தஞ்சையில் 6 பேரும், கும்பகோணத்தில் 2 பேரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Madurai has been involved in violence in the 11 transport workers suspended

The strike movement in Madurai Madurai: has been involved in violence during the transit workers, sasbha 11