என்னை பார்த்துக் கும்பிட்ட அமைச்சர்: டிடிவி தினகரன் கிண்டல்

திமுக பக்கம் சீட்டை ஒதுக்கிவிட்டு என்னைப் பேசாதே என்கிறார்கள். யாரும் பார்க்காத போது அமைச்சர் ஒருவரே என்னைப் பார்த்து கும்பிடுகிறார். இதற்கு என்ன சொல்லப் போகிறீர்கள் என டிடிவி தினகரன் கிண்டலடித்தார்.

சட்டப்பேரவையில் 18 எம்.எல்.ஏக்கள் விவகாரம், திமுகவுடன் கூட்டு வைத்துள்ளார் என்ற விமர்சனத்திற்கு பதிலளிக்க அனுமதி மறுத்ததால் டிடிவி தினகரன் வெளிநடப்பு செய்தார்.

பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் அளித்த பேட்டி:

”ஆர்.கே.நகர் தோல்வி இவர்களை எப்படி எல்லாம் பேசவைத்து விட்டது என்றால், மக்கள் தோற்கடித்து விட்டார்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் திமுக ஓட்டுகளை திருப்பி விட்டார், கூட்டுச்சதி என்பது போன்று பேசுகிறார்கள். இன்று நடந்த விவாதத்தில் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் அதே கருத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் பேசுகின்றனர்.

நான் இதுபற்றி பதிலளிக்க எழுந்து அனுமதி கேட்டபோது, சொல்லி வைத்தார் போல் சபாநாயகர் அவர் உங்கள் பெயரை குறிப்பிடவில்லையே என்கிறார். எனக்கு அனுமதி அளிக்காததால் வெளிநடப்பு செய்தேன்.

திமுக உறுப்பினர்கள் இடையே சீட்டு ஒதுக்கி அமர வைத்துவிட்டு திமுகவினரோடு சிரித்துப் பேசுகிறார் என்றால் எப்படி?, நான் எல்லோருக்கும் நண்பன்தான், அனைவரும் என்னிடம் பழகுவார்கள். காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட என்னிடம் பேசிவிட்டுத்தான் செல்கிறார்கள். ஏன் அமைச்சர் ஒருவர் கூட யாரும் பார்க்காத நேரம் என்னைப் பார்த்துக் கும்பிட்டார். ஆகவே இது ஒரு விஷயமே இல்லை.

திமுக பக்கம் எனக்கு சீட்டைப்போட்டு விட்டு அவர்களோடு பேசாதே, இவர்களோடு பேசாதே என்று சொல்ல இவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது. அன்று இதே ஆட்சியை காப்பாற்ற கூவத்தூரில் முயன்றபோது ஆட்சியை கவிழ்க்க எதிராக நின்றவர் தானே ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இன்று அவர் துணை முதல்வராகிவிட்டார். ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி இது என்று இதே எடப்பாடி சொன்னபோது அதை ஊழல் ஆட்சி என்று சொன்னவர் தானே இதே ஓபிஎஸ்.

இந்த ஆட்சி வீட்டுக்குப் போக வேண்டிய ஆட்சி. அறுதிப் பெரும்பான்மை இல்லாத ஆட்சி. எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழும்.”

இவ்வாறு தினகரன் பேசினார்.

