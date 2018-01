கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் 65% அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 435 அரசுப் பேருந்துகளில் 287 பேருந்துகளை தற்காலிக ஓட்டுனர்கள் கொண்டு இயக்கப்படுகின்றன.

Source: Dinakaran

English summary

65% Government buses operation in Cuddalore district.

Cuddalore: 65% in Cuddalore district government buses are being operated. 435 government bargaining in Cuddalore district