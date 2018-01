கரூர்: கரூரில் அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள் 6 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஊழியர்களை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாக கூறி 6 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல் கரூரில் வேளைக்கு வராத போக்குவரத்து ஊழியர்கள் 643 பேருக்கு மெமோ அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Six State transport employees suspended in Karur

Karur: Karur in State transport employees have been suspended for 6 people. Employees to work to prevent