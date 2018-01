ராமநாதபுரம்: பரமக்குடி அருகே சூடியூர் என்ற இடத்தில தண்டவாளத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டது. விரிசல் காரணமாக சென்னையில் இருந்து ராமேஸ்வரம் சென்ற ரயில் 30 நிமிடம் தாமதமாக செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரிசலை சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Paramakudi in the Rails near rameswaram train delay cracks:

That piece of sudiyur near paramakudi, ramanathapuram: cracked in the Rails. Cracks due to construction