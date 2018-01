குமரி மாவட்டத்தில் அரசு ரப்பர் தொழிலாளர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

குமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அரசு ரப்பர் தொழிலாளர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஊதிய உயர்வு குறித்து உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும் என்பது தொழிலாளர்களின் கோரிக்கை. ரப்பர் தோட்டங்களில் பணியாற்றும் 3000 பேர் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளதால். ரப்பர் பால் எடுக்கும் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கீரிப்பாறை, மணலோடை உள்ளிட்ட 9 இடங்களில் அரசு ரப்பர் தோட்டங்கள் உள்ளன. இவற்றில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கும் மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படுவது வழக்கம், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் முடிந்து 14 மாதம் கடந்தும் ஊதிய உயர்வு தரவில்லை என்பது ஊழியர்களின் குற்றச்சாட்டு

Source: Dinakaran

English summary

The rubber workers in Kanyakumari district Government of an indefinite strike from struggle

Kumari: the Government of an indefinite strike by workers in Kanyakumari district in the struggle edupattula rubber