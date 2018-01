விமான நிறுவன ஊழியர்கள் போதைப் பொருள், டாலர்களை கடத்தியது எப்படியா?: அதிர்ச்சிகர தகவல்கள் அம்பலம்

டாலர்கள், யூரோக்கள், போதைப் பொருட்களைக் கடத்துவோர், விமான நிறுவன ஊழியர்களுடன் நட்புறவு கொண்டு கடத்தி வரும் அதிர்ச்சிகரத் தகவல்கள் தற்போது வெளிவந்துள்ளது.

இந்தியாவிலிருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு போதைப் பொருள், டாலர், யூரோ, பவுண்டுகள் கடத்தப்படுவதாக வருவாய் உளவுத் துறை இயக்குநரகத்துக்கு (டிஆர்ஐ) புகார்கள் வந்தன. இதுகுறித்து பல தனிப்படைகள் அமைத்து டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில், டெல்லியிலிருந்து ஜெட் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் அமெரிக்க டாலர்கள் கடத்தப்படவுள்ளதாக டிஆர்ஐ அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

அதன்படி, டெல்லியிலிருந்து ஹாங்காங் புறப்படவிருந்த ஜெட் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் 3 நாட்களுக்கு முன்பு சோதனை நடத்தினர். அந்த விமானத்தின் பணிப்பெண் தேவ்ஷி குலசேஷ்த்ரா பையில் ரூ.3.21 கோடி மதிப்பிலான அமெரிக்க டாலர்கள் இருந்தன. அவரைக் கைது செய்து டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, ஹாங்காங்கில் உள்ள ஒருவரிடம் ஒப்படைப்பதற்காக டெல்லியைச் சேர்ந்த அமித் மல்ஹோத்ரா என்பவரிடமிருந்து பெற்றதை அவர் ஒப்புக் கொண்டார். இதையடுத்து அமித் மல்ஹோத்ராவை அதிகாரி கள் கைது செய்தனர். அமித் மல்ஹோத்ரா, டிராவல் ஏஜென்சி நடத்தி வருகிறார்.

விமான ஊழியர்களை இதுபோன்று கடத்தலுக்கு பயன்படுத்துவது அதிகரித்து இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அமித் மல்ஹோத்ரா, ஜெட் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் ஹாங்காங்கிலிருந்து டெல்லிக்கு பயணம் செய்தார். அப்போது விமானப் பணிப்பெண் தேவ்ஷி கல்சேஷ்த்ராவுக்கும், அமித்துக்கும் நட்பு ஏற்பட்டள்ளது. ஒரு நாள் தேவ்ஷியை சந்தித்த அமித், பணம் சம்பாதிக்க வழியுள்ளது. அதை நீங்கள் செய்ய முடியுமா என்று கேட்டுள்ளார். ஹாங்காங்கில் இருக்கும் தனது நண்பரிடம் டாலர்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்என்றும் அமித் தெரிவித்தார். இதற்கு முதலில் மறுத்த தேவ்ஷி, அதிக பணம் கிடைக்கிறது என்பதால் ஒப்புக் கொண்டார்.

மேலும் விமான நிலைய ஊழியர்கள், விமானப் பணிப்பெண்களுக்கு, விமான நிலையத்தில் கூடுதல் சோதனைகள் இருக்காது. அவர்களது பெட்டி, மேக்கப் சாதன பெட்டி ஆகியவற்றை அவர்கள் அதிகமாக சோதனை போடுவது கிடையாது அதனால் தேவ்ஷியும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். அமெரிக்க டாலர்களை அமித் அழகாக அலுமினியத் தாள்களில் மடித்து சுற்றி தேவ்ஷியிடம் கொடுத்தார். மேலே பார்ப்பதற்கு அது சாக்லெட் போல இருக்கும்.இதையடுத்து பலமுறை அமித்திடம் டாலர்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, அவர் கூறும் நண்பர்களிடம் ஒப்படைத்து வந்துள்ளார் தேவ்ஷி. இதற்காக பல லட்சங்களை அவர் பெற்றுள்ளார்.

இதுவரை 7 முறை அவர் டாலர்களை கடத்தியுள்ளார். ஆனால் தேவ்ஷியின் கணவர் இதுபற்றி தனக்குத் தெரியாது என்று கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கும் தொடர்பிருக்கலாம் என போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர்.

சில வருடங்களுக்கு முன்பு கானா ஏர்வேஸ் விமானம், அக்ரா பகுதிக்குச் சென்றது. நியூயார்க்கில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தபோது விமானப் பணிப்பெண்கள் 3 பேர் சிக்கினர். அவர்களிடமிருந்து 45 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தென் ஆப்பிரிக்க ஏர்வேஸ் விமானத்தில் பணிப்பெண் ஒருவர் 6 கிலோ கோகெய்ன் போதைப்பொருளுடன் கைதானார்.

வெளிநாடுகளில் நடந்து வந்த டாலர், யூரோ கடத்தல் தற்போது இந்தியாவிலும் நடக்கத் தொடங்கியுள்ளது பலரையும் அதிர்ச்சிக் குள்ளாக்கியுள்ளது.

