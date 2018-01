ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ள காளைகள், மாடுபிடி வீரர்களுக்கான முன்பதிவு தொடங்கியது

மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ள காளைகளுக்கும், மாடுபிடி வீரர்களுக்குமான முன்பதிவு இன்று தொடங்கியது. ஜன.14ம் தேதி அவனியாபுரத்திலும், ஜன.15ம் தேதி பாலமேட்டிலும், ஜன. 16ம் தேதி அலங்காநல்லூரிலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்படி அவனியாபுரத்தால் காளைகளின் பெயரும், மாடுபிடி வீரர்களின் பெயரும் இன்று பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதேபோல் பாலமேட்டிலும் காளைகளுக்கான முன்பதிவு இன்றும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கான முன்பதிவு நாளையும் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அலங்காநல்லூரில் மாடுபிடி வீரர்களுக்கான முன்பதிவு நாளை நடைபெறும் என்றும் காளைகளுக்கான முன்பதிவு சனிக்கிழமை நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதார் அவசியம்

ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கு ஆதார் அடையாள அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் ஆதார் அட்டை அவசியம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Jallikattu competition to participate in the bulls, started booking madubidi fighters

Madurai: jallikattu competition in Madurai district to participate in the bull veerargalu, madubidi