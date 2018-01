திருப்பூர் :கொடி காத்த குமரனின் 86வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு திருப்பூரில் உள்ள குமரனின் நினைவுத்தூண் மற்றும் நினைவிடத்தில் பொது மக்கள், தியாகிகளின் வாரிசுகள் மரியாதை செலுத்தினர்.

Source: Dinakaran

English summary

Flag of the Kumaran 86 anniversary today, adjustable

Tirupur Kumaran: flag saved 86 of the anniversary is observed today. On the occasion of the anniversary, Mr