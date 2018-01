இஸ்ரோவை வெற்றிப்பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் சிவனின் முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துகள்: ஸ்டாலின்

இஸ்ரோவின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி கே.சிவனுக்கு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் தன் ட்விட்டர் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில், ”இஸ்ரோவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கே.சிவனுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை அடுத்தகட்ட வெற்றிப்பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் அவருடைய முயற்சிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

ISRO will take you to the success to the efforts of Lord Shiva, congratulations to: Stalin

The new head of ISRO has been appointed as a scientist from Tamil Nadu, DMK Executive Chairman k. Shiva intolerant