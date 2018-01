தூய்மை நகரங்கள் தரவரிசைப் பட்டியலில் சென்னை மாநகராட்சி முன்னிலை பெற கருத்து தெரிவிக்கலாம்

தேசிய அளவில் தயாரிக்கப்படும் தூய்மை நகரங்கள் தரவரிசைப் பட்டியலில் சென்னை மாநகராட்சி முன்னிலை பெற பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ”தூய்மை இந்தியா இயக்கம் சார்பில் தூய்மை நகர கணக்கெடுப்பு பணி இந்த ஆண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. வரும் மார்ச் 10-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ஆவணங்களுக்கான 1400 மதிப்பெண்கள், நேரடி கள ஆய்வுக்கு 1200 மதிப்பெண்கள், பொதுமக்கள் கருத்துக்கு 1400 மதிப்பெண்கள் என மொத்தம் 4 ஆயிரம் மதிப்பெண்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தூய்மை நகரங்களின் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது.

எனவே, மாநகரின் தூய்மை குறித்து, பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துகளை கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண். 1969, 1800 111 969 என்ற எண்ணுக்கு அழைத்து தூய்மை இந்தியா சார்பில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு தக்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்.

மேலும் www.swachhsurvekshan2018.org/citizenfeedback என்ற இணையதள முகவரி மற்றும் Swachhata என்ற ஸ்மார்ட் கைபேசி செயலி ஆகியவற்றிலும் பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

