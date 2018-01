லஞ்சம் வாங்கிய தொழிலாளர் ஆய்வாளர் கைது: நன்றி தெரிவித்து போஸ்டர்

சேலம்: சேலத்தில் 2000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதற்காக தொழிலாளர் ஆய்வாளரை கைது செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு அதிகாரிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்து நகரில் பல்லேறு இடங்களில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டம் கோரிமேடு பகுதியில் உள்ள தொழிலாளர் அலுவலக அலுவகத்தில் பணியாற்றி வரும் தொழிலாளர் ஆய்வாளர் லட்சுமிநாராயணன், உதவி ஆய்வாளர் ஹாமலதா ஆகியோர் அனில்குமார் என்பவரிடம் லஞ்சம் வாங்கியபோது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் இருவரையும் கைது செய்துள்ளனர். இதனையடுத்து தொழிலாளர் ஆய்வாளர் லட்சுமிநாராயணன் கைது செய்யப்பட்டதை வரவேற்று அனைத்து தொழிற்சங்கள் சார்பில் சேலம் மாநகர முக்கிய இடங்களில் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

