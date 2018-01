வாலிநோக்கம் கடற்கரையில் மீன் வலை உலர்தளம் : வெயிலால் கடும் பாதிப்பு

சாயல்குடி: வாலிநோக்கம் கடற்கரையில் மீன் மற்றும் வலை உலர்தளம் அமைக்க மீனவர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சாயல்குடி அருகே வாலிநோக்கத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் குடியிருந்து வருகின்றனர். இவர்கள் மீன்பிடி தொழிலையே பிரதான தொழிலாக செய்து வருகின்றனர். வாலிநோக்கம் கடல், சாயல்குடி கடற்கரை பகுதியில் ஆழமான கடல் என்பதால் அருகேயுள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டம், புதுக்கோட்டை மாவட்ட மீனவர்களும் இப்பகுதியில் மீன்பிடித்து வருகின்றனர். படகில் மீன்களை பிடித்து வரும் மீனவர்கள் அவற்றை ஏலம் விடுவதற்கு கூடாரமோ, மீதமுள்ள மீன்களை உலர வைத்து கருவாடு ஆக்குவதற்கும் உலர்தளம் வசதி இல்லை. இருந்த அனைத்து கட்டிடங்களும் சேதமடைந்து, இடிந்து கிடக்கிறது. இதனால் கடற்கரை மணலில் தென்னை, பனை ஓலை, சாக்கு பை, பழைய பிளக்ஸ் பேனர்களை விரித்து அதன் மீது வலைகளை உலர வைத்தும், மூடி பாதுகாக்கவும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மீன் வலைகளை காய வைக்கவும், சேதமடைந்த வலைகளை சீரமைக்கவும், புதிய வலை பின்னுவதற்கும் கடற்கரையில் நிழற்கூடங்கள் இல்லை. இதனால் வெயிலில் நின்று கஷ்டப்படுவதாக மீனவர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் வாலிநோக்கம் ரேஷன் கடை முதல் கடற்கரை வரை சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சாலை சேதமடைந்து கிடப்பதால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் தலை சுமையாக மீன்களை கொண்டு வந்து ஏலமிடும் சூழல் உள்ளது. எனவே வாலிநோக்கம் கடற்கரையில் மீன், கருவாடு, வலை உலர்தளம், வலையை சீரமைக்க நிழற்கூடம், மீனவர்கள் ஓய்வறை மற்றும் சாலை வசதி ஆகியவற்றை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்து தரவேண்டும் என இப்பகுதி மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

