ஆம்பூர் அருகே ஒற்றை யானை அட்டகாசம் : கிராமமக்கள் பீதி

ஆம்பூர்: ஆம்பூர் அருகே வனப்பகுதியில் சுற்றி வரும் ஒற்றை யானையின் அட்டகாசத்தால் கிராமமக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர். வேலூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட துருகம் மற்றும் ஊட்டல் காப்பு காடு உள்ளது. ஆந்திர மாநில எல்லையையொட்டி அமைந்துள்ள இந்த காப்பு காடுகளில் கொண்டபட்டியான் சுனை பகுதியில் ஒரு ஏரி உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜவ்வூட்டல் மலைக்கும், கொண்டப்பட்டியான் சுனைக்கும் இடையே உள்ள மதனாகேரி நீர்நிலைக்கு ஒற்றை யானை வந்தது. அடர்ந்த வனப்பகுதி மற்றும் வற்றாத நீர்நிலை தேங்கும் பகுதி என்பதால் தொடர்ந்து அதே பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளது. மேலும், அங்கு உள்ள இந்த ஒற்றை யானை நீண்ட காலமாக வழிபட்டு வந்த நடுகல் சிற்பம் மற்றும் அது அமைந்துள்ள பாறை குடியை நேற்று இடித்து சேதப்படுத்தியுள்ளது. இரவில் அந்த யானை மரக்கிளைகளை உடைத்து போடும் சத்தம் அருகில் உள்ள ரெட்டிகிணறு, மாச்சம்பட்டு, மிட்டாளம் ஆகிய கிராமமக்களை பீதியடைய செய்கிறது. இதனால், யானை தங்கள் பகுதிக்கு வந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் தூக்கத்தை தொலைத்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

