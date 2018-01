கர்நாடகத்தை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும்: தமிழருவி மணியன்

தமிழகத்தில் இயற்றப்படும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் கர்நாடக மாநிலத்தின் லோக் ஆயுக்தாவை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று காந்திய மக்கள் இயக்கத் தலைவர் தமிழருவி மணியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”முதல்வர் பழனிசாமி தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருப்பதை காந்திய மக்கள் இயக்கம் வரவேற்கிறது.

பழனிசாமி முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றதும் நானும் காந்திய மக்கள் இயக்கத்தின் நிர்வாகிகளும் கோட்டையில் அவரைச் சந்தித்து ஊழல் ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் தீவிரம் காட்டும் வகையில் உடனடியாக லோக் ஆயுக்தா அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் பூரண மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்து, அவற்றின் இன்றியமையாமையை 20 நிமிடங்கள் விளக்கினோம்.

அன்று உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதிமொழி வழங்கிய முதல்வர் இன்று லோக் ஆயுக்தா விரைவில் சட்டம் வடிவம் பெறும் என்று அறிவித்திருக்கிறார். இதே போன்று பூரண மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்தும் அவர் சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் இயற்றப்படும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் கர்நாடக மாநிலத்தின் லோக் ஆயுக்தாவை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தாவைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று முதன் முதலாக அறிவித்து தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்திய காந்திய மக்கள் இயக்கம் அறிவிப்பு நிலையில் நின்று விடாமல் மிக விரைவில் சட்ட வடிவம் தர வேண்டும் என்று முதல்வரைக் கேட்டுக்கொள்கிறது” என்று தமிழருவி மணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

