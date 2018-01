வடகிழக்கு பருவக்காற்று 15-ம் தேதி விலக வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவக் காற்று வரும் 15-ம் தேதி விலக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘’தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் நிக்கோபார் தீவை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் தற்போது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை நீடித்து வருகிறது. அதன் காரணமாக அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவும். சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

இதற்கிடையில் வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.30 மணியுடன் நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அரிமளம், திருமயம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தற்போது உள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவக் காற்று வரும் 15-ம் தேதி வாக்கில் விலகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது’’ என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

