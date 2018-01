பனிமூட்டத்துடன் இணைந்த போகி புகைமூட்டம்; திணறிய சென்னை: விமான போக்குவரத்து பாதிப்பு

சென்னையில் போகி கொண்டாடப்பட்டதால், பனியுடன், புகைமூட்டமும் சேர்ந்தது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளானதுடன் விமானப் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது.

சென்னையில் போகி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் தங்களது வீடுகளில் உள்ள பழைய பொருட்களை இன்று அதிகாலை தீயிலிட்டு கொளுத்தினர். இதனால் கடும் புகை மூட்டம் ஏற்பட்டது. ஏற்கனவே சென்னையில் அதிகாலை நேரத்தில் பனி மூட்டம் இருந்து வந்த நிலையில், புகை மூட்டமும் சூழ்ந்து கொண்டதால் பனியும் புகையும் சேர்ந்து அடர்ந்த படலமாக காட்சியளித்தது.

சென்னை கடற்கரை சாலை விவேகானந்தர் இல்லம் பகுதியில் பனிமூட்டம்

இதன் காரணமாக., சில மீட்டர் தூரம் வரையில் மட்டுமே முன்னால் செல்லும் வாகனங்கள் தெரிந்ததால், கார், இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டியவர்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். குறிப்பாக இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர். விளக்குகளை எரியவிட்டபடியே சென்றனர்.

இந்த பனி மூட்டத்தால், சென்னை விமான போக்குவரத்து பாதிப்படைந்தது. சென்னையில் அதிகாலை 4 மணி முதல் விமானங்கள் வருகை மற்றும் புறப்பாடு ரத்து செய்யப்பட்டது. சென்னைக்கு வரவேண்டிய 18 விமானங்கள் வேறு விமான நிலையங்களுக்கு திருப்பி விடப்பட்டன. மொத்தமாக 37 விமானங்களின் வருகை மற்றும் புறப்பாடு பாதிக்கப்பட்டது.



