கலைகட்ட தொடங்கியுள்ள பண்டிகை: பல்வேறு இடங்களில் சமத்துவ பொங்கல் திருவிழா கொண்டாட்டம்

சென்னை: சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் கலந்துகொண்ட திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். சென்னையை அடுத்த கூடுவாஞ்சேரி ஆதனூரில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் துர்கா ஸ்டாலினுடன், கலந்துகொண்டார். மக்களுடன் இணைந்து அவர் பொங்கலை கொண்டாடினார். பரதம், மயிலாட்டம், சிலம்பம், என ஆட்டம்பாட்டத்துடன் பொங்கல் விழா அமர்க்கலக்கப்பட்டது. விழாவில் பேசிய ஸ்டாலின், தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்றார். மிக விரைவில் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் உருவாகும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் பரிசுகளையும், நலத்திட்ட உதவிகளையும் ஸ்டாலின் வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட செயலாளர் தா.மு.அன்பரசன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் வரலட்சுமி, மதுசூதனன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர். தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாட்டங்கள் கலைகட்டியுள்ளது. திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட விழாவில் வண்ண பானைகளில் பொங்கலிடப்பட்டது. மாணவர்கள் அரங்கேற்றிய பாரம்பரிய நடனங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. வாணியம்பாடியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் ஜல்லிக்கட்டு காலையுடன் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடினர். மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள், உரியடித்தல், மாட்டு வண்டி சவாரி உள்ளிட்டவை அரங்கேற்றப்பட்டன.

Source: Dinakaran

