விமான நிலையம் போல சேலத்தில் பஸ்போர்ட் அமைக்கப்படும் : அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் முதல்வர் அறிவிப்பு

சேலம் : விமான நிலையம் போல அனைத்து நவீன வசதிகளோடு சேலத்தில் பஸ்போர்ட் அமைக்க மத்திய போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி ஒப்புதல் அளித்து இருப்பதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க 21கொடியே 97 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சேலம் – பெங்களூரு சாலையின் இரும்பாலை சந்திப்பில் புதிய மேம்பாலத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடிக்கல் நாட்டினார். அப்போது பேசிய முதலமைச்சர், போக்குவரத்து நெரிசலற்ற மாநகராக சேலம் உருவாக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார்.மேலும் சேலத்தில் ரூ 103.28 கோடி மதிப்பிலான திட்டப்பணிகளையும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துவக்கி வைத்தார்.தொடர்ந்து காவிரி நடுவர்மன்ற இறுதி ஆணை வெளியான தினத்தையொட்டி மேட்டூர் அணை முன் அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு தூணையும் திறந்து வைக்கிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

The airport will be located in Salem as the pasport: Foundation principal in the function declaration

Salem: Airport with all modern facilities like pasport in Salem Central Transport Department Minister