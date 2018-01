போலீஸார் குடும்பத்தாருடன் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடிய காவல் ஆணையர்

பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு கொண்டித்தோப்பு மற்றும் புரசைவாக்கம் காவலர் குடியிருப்புகளில் சென்னை காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன், போலீஸார் குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் விழா கொண்டாடி பரிசு வழங்கினார்.

சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் ஏ.கே.விசுவநாதன், அனைத்து காவலர் குடியிருப்புகளிலும் காவல் உதவி ஆணையர்கள் மேற்பார்வையில், சம்மந்தப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் காவலர்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒருங்கிணைந்து பொங்கல் விழா கொண்டாட உத்தரவிட்டார்.

கொண்டித்தோப்பு காவலர் குடியிருப்பில் இன்று காலை நடைபெற்ற காவலர்கள் குடும்பத்தினரின் பொங்கல் திருவிழாவில் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அவர்கள் கலந்து கொண்டார். மேலும், காவலர் குடும்பத்தினரைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் சிறுமியர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட கோலப்போட்டி, இசை நாற்காலி, உரி அடித்தல் போன்ற போட்டிகளை காவல் ஆணையார் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் மற்றும் அதிகாரிகள் பார்த்து ரசித்தனர்.

பின்னர், இப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காவல் ஆணையர் ஏ.கே.விசுவநாதன், பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டினார். மேலும், காவலர் குடும்பத்தினரின் சர்க்கரைப் பொங்கலை அனைவருக்கும் வழங்கி அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் வடக்கு கூடுதல் ஆணையாளர் எச்.எம்.ஜெயராம், இணை ஆணையர்கள் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா, சுதாகர், துணை ஆணையர்கள் மற்றும் காவல் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதே போல, சென்னை புரசைவாக்கம் காவலர் குடியிருப்பில் நடைபெற்ற காவல் குடும்பத்தினர் பொங்கல் விழாவில் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் ஏ.கே.விசுவநாதன், மற்றும் தெற்கு கூடுதல் காவல் ஆணையாளர் எம்.சி.சாரங்கன், கிழக்கு மண்டல இணை ஆணையர் எஸ்.மனோகரன், கீழ்பாக்கம் துணை ஆணையர் மற்றும் காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர் குடும்பத்தினர் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

காவலர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் சிறுமியர்களுக்காக சிலம்பு போட்டி, இசை நாற்காலி போன்ற போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காவல் ஆணையர் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார். மேலும், காவலர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Celebrating pongal with the family, the Police Commissioner of police

Kondithoppu on the occasion of pongal and purasawalkam high road police quarters at Chennai Police Commission