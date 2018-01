மயிலாடுதுறை அருகே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் தற்கொலை

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை அருகே ஆக்கூர்ரெட்டைகுளத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். ஆக்கூர்ரெட்டைகுளத்தை சேர்ந்த கண்ணன் மற்றும் அவரது மனைவி, குழந்தைகள் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனர். தற்கொலை குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

Four people from the same family near mayiladuthurai suicide

