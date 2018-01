நீதிபதிகளிடம் ஒற்றுமை ஏற்படும்: அட்டர்னி ஜெனரல் நம்பிக்கை

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளிடம் ஒற்றுமை ஏற்படும் என்று அட்டர்னி ஜெனரல் கே.கே.வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவின் செயல்பாடுகள் குறித்து மூத்த நீதிபதிகள் செலமேஸ்வர், குரியன் ஜோசப், ரஞ்சன் கோகோய், மதன் பி லோகூர் ஆகியோர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் குறித்து மத்திய அரசின் அட்டர்னி ஜெனரல் கே.கே.வேணுகோபால் டெல்லியில் கூறும்போது “வரும் திங்கள்கிழமை காலை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஒற்றுமையுடன் செயல்படுவதை அனைவரும் காணமுடியும். நீதிபதிகள் அறிவாளிகள், அனுபவசாலிகள். பிரச்சினை வளர அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். எல்லா பிரச்சினைகளுக்கும் விரைவில் சுமுக தீர்வு காணப்படும்” என்றார்.

இதனிடையே பிரதமர் மோடியின் முதன்மை செயலாளர் நிருபேந்திர மிஸ்ரா டெல்லியில் நேற்று தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவின் வீட்டுக்கு காரில் சென்றதாகவும் நுழைவு வாயிலில் காரில் காத்திருந்த அவர் தலைமை நீதிபதியை சந்திக்காமல் திரும்பிவிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இதுகுறித்து நிருபேந்திர மிஸ்ரா கூறியபோது, “எனது அலுவலகத்துக்கு செல்லும் வழியில் தலைமை நீதிபதியின் வீட்டு முன்பு காரை நிறுத்தினேன். வாசலில் புத்தாண்டு வாழ்த்து அட்டையை அளித்துவிட்டுச் சென்றேன். தலைமை நீதிபதியை சந்திக்கவில்லை” என்றார்.

காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா ட்விட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், “தலைமை நீதிபதியை சந்திக்க பிரதமர் தனது முதன்மைச் செயலாளரை அனுப்பியது ஏன் என்று விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

