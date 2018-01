காவல், தீயணைப்பு, சிறைத் துறையை சேர்ந்த 1,686 பேருக்கு முதல்வர் பதக்கங்கள்: பொங்கலை முன்னிட்டு வழங்கப்படுகிறது

பொங்கலையொட்டி காவல், தீயணைப்பு, சிறைத் துறையைச் சேர்ந்த 1,686 பேருக்கு பொங்கல் பதக்கங்கள் வழங்க முதல்வர் கே.பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழகத்தில் காவல், தீயணைப்பு, சிறைத் துறைகளில் பணியாற்றுவோர் தங்கள் பணியில் வெளிப்படுத்தும் நிகரற்ற செயல்பாட்டை அங்கீகரிக்கும் வகையில், பொங்கலன்று தமிழக முதல்வரின் பதக்கங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த ஆண்டு காவல்துறையில் காவலர், தலைமைக் காவலர் நிலைகளில் 1,500 பேருக்கு, தமிழக முதல்வரின் காவல் பதக்கங்கள் வழங்க முதல்வர் கே.பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையில் முன்னணி தீயணைப்போர், ஓட்டுநர் கம்மியர், ஓட்டுநர் தீயணைப்போர் மற்றும் தீயணைப்போர் ஆகிய நிலைகளில் 120 பேருக்கும், சிறைத் துறையில் முதல் நிலை வார்டர்கள் (ஆண்கள்) 60 பேருக்கும் தமிழக முதல்வரின் சிறப்பு பணிப் பதக்கங்கள் வழங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இந்தப் பதக்கங்கள் பெறுபவர்களுக்கு மாதாந்திர பதக்கப்படி அவர்களின் நிலைகளுக்கு ஏற்ப 2018 பிப்ரவரி 1-ம் தேதி முதல் வழங்கப்படும். இவர்கள் அனைவருக்கும் காவல்துறை இயக்குநர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துணை இயக்குநர் மற்றும் சிறைத் துறை தலைவர் ஆகியோரால் மாவட்டத் தலைநகரங்களில் பின்னர் நடக்கும் அரசு விழாக்களில் பதக்கங்கள் வழங்கப்படும்.

மேலும் காவல் வானொலி, நாய்ப்படையில் பணியாற்றுவோர், காவல் புகைப்படக்கலைஞர்கள் என ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 2 பேர் என 6 பேருக்கு அவர்களின் தொழிற்சிறப்பு, மாசற்ற பணியை அங்கீகரிக்கும் வகையில் தமிழக முதல்வரின் காவல் தொழில்நுட்ப சிறப்பு பணிப் பதக்கம் வழங்கப்படுகிறது.

இப்பதக்கங்கள் பெறுவோருக்கு ரொக்கத்தொகையாக காவலர், தலைமைக் காவலர் நிலையில் ரூ.4 ஆயிரமும், சார்பு ஆய்வாளர் , ஆய்வாளர் நிலையில் ரூ.6 ஆயிரமும், துணை கண்காணிப்பாளர் நிலையில் ரூ.10 ஆயிரமும் வழங்கப்படும். இதற்கென நடக்கும் சிறப்பு விழாவில் முதல்வர் கே.பழனிசாமியால் பதக்கங்கள் வழங்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

