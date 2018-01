வந்தவாசி அருகே கோர விபத்து: லாரி – கார் நேருக்குநேர் மோதியதில் 5 பேர் உயிரிழப்பு

வந்தவாசி அருகே லாரியும் காரும் நேருக்கு மோதிய விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த கூத்தமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வேலு(45). இரு சக்கர வாகன பழுது பார்க்கும் தொழிலாளி. இவரது மனைவி செல்வி(43).

இவர்களது மகன் பிரசன்னகுமார்(21), மகள்கள் காயத்ரி(20), பிரியங்கா(19). இவர்கள் அனைவரும் சென்னை கோவிலம்பாக்கம் அடுத்த நன்மங்கலம் பகுதியில் வசித்து வந்தனர். பொங்கல் பண்டிகைக்காக, சொந்த கிராமத்துக்கு செல்ல திட்டமிட்டனர்.

அப்போது, அவர்களுடன் நன்மங்கலம் பகுதியில் வசித்த வேலுவின் உறவினர் சந்தோஷ்குமார்(25) மற்றும் அவரது நண்பர் வெங்கடேசன் மகன் லத்தீஷ்குமார்(22) ஆகியோரும் வருவதாக தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து வேலு உள்ளிட்ட 5 பேரும் காரில் புறப்பட்டனர். காரை, சந்தோஷ்குமார் ஓட்டி வந்தார். காரை பின்தொடர்ந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் பிரசன்னகுமார் மற்றும் காயத்ரி ஆகியோர் வந்தனர்.

வந்தவாசி – காஞ்சிபுரம் சாலையில் விளாங்காடு கூட்டுச் சாலை அருகே, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு சென்றபோது, சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த முருகன்(43) மற்றும் அவரது இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதிய கார், ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிர் திசையில் வந்த சரக்கு லாரி மீது நேருக்கு நேர் மோதியது. விபத்தில் காயமடைந்த முருகன் மீட்கப்பட்டு, வந்தவாசி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.

சந்தோஷ்குமார், லத்தீஷ்குமார், வேலு, செல்வி மற்றும் பிரியங்கா ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.

விபத்து குறித்து வந்தவாசி வடக்கு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, லாரி ஓட்டுநர் பெருமாள்(43) என்பவரை கைது செய்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Request – vandavasi near accident: truck-car collided headlong in 5 kills

Vandavasi near the truck and car collided face to face in an accident five people were killed.

Vandavasi in tiruvannamalai district ADA