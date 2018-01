தரணி எங்கும் தமிழர் திருநாள் கொண்டாட்டம்: புதுப்பானையில் பொங்கல் இட்டு மக்கள் உற்சாகம்!

சென்னை: இயற்கை நன்றி செலுத்தும் உயர்வான விழாவான உழவர் திருநாள் தை முதல் நாளில் கொண்டாடுவது தமிழர்களின் மரபு ஆகும். அப்படிப்பட்ட பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு இன்று தரணி எங்கும் தமிழக மக்கள் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடி வருகின்றனர். அதிகாலையிலேயே எழுந்து வீட்டின் முன் வண்ண கோலங்கள் தீட்டி புதுப்பானையில் புத்தரிசியிட்டு மஞ்சள், கரும்பு உள்ளிட்டவைகள் வைத்து பொங்கலோ பொங்கல் என உற்சாக குரல் எழுப்பி வழிபட்டனர். சென்னை, மதுரை, கோவை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் அதிகாலையில் பொங்கல் வைத்து சூரியனை வழிபட தொடங்கினர். இதேபோல் நாகர்கோவில் அருகே கேசவன்புத்தந்துறையில் மீனவ பெண்கள் அங்குள்ள தேவாலயத்தில் 20 பானைகளில் பொங்கல் இட்டு பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாடினர். தமிழர் பண்பாட்டை பறைசாற்றும் வகையில் புத்தாடை அணிந்து ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர். சூரியனை வழிபட்ட பின்பு பொங்கல், கரும்பு உள்ளிட்டவைகளை அனைவருக்கும் வழங்கி பெண்கள் மகிழ்ந்தனர். மேலும் பல்வேறு ஊர்களில் நடக்கும் பொங்கல் விழாவில் பல்வேறு வெளிநாட்டினரும் கலந்துகொண்டனர். இதற்கிடையே உழவருக்கு உற்றதுணையாக இருக்கும் மாடுகளை போற்றும் வகையில் நாளை மாட்டுப் பொங்கலும், நாளை மறுநாள் காணும் பொங்கலும் கொண்டாப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

Dharani pudhupanai mayakkam celebrations everywhere, leading people in pongal: enthusiasm!

