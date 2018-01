தமிழகத்தில் இன்று நடந்த சாலை விபத்தில் 10 பேர் உயிரிழப்பு

ஓசூர் : தமிழகத்தில் நடந்த பல்வேறு சாலை விபத்துகளில் சிக்கி 10 பேர் பலியாயினர். கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து ஓசூர் நோக்கி அரசு பேருந்தும் ஓசூரிலிருந்து வந்த காரும் சூளகிரி அருகே பவர்கிரேடு என்ற இடத்தில் மோதியது. பின்னர் பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த 4 பேரும் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தனர். மேலும் பேருந்தில் பயணம் செய்த ஒருவர் உயிழிந்தார். ஆகையால் பலி எண்ணிக்கை 5-து ஆனது. பேருந்தில் பயணம் செய்த 20-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர். அவர்களை அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.



நத்தம் சாலை விபத்தில் 2 பேர் பலி நத்தம் அருகே உளுப்பக்குடியில் இருசக்கர வாகனம் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் 2 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இருசக்கர வாகன விபத்தில் பாண்டி மற்றும் ஷாலினி ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.



தூத்துக்குடி சாலை விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழப்பு கோவில்பட்டி அருகே காரும் இருசக்கரவாகனமும் மோதிக் கொண்ட விபத்துக்குள்ளானது. சங்கரலிங்கபுரம் அருகே நிகழ்ந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே 3 பேர் உயிரிழந்தனர். விபத்தில் கண்ணன், மாரிமுத்து, ராமசாமி ஆகியோர் உயிரிழந்தது குறித்து கழுகுமலை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

