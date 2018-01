மதுரை : மதுரை மாவட்டம் பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி விறுவிறுப்பாக நடத்து வருகிறது. போட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் முட்டியதில் காயமடைந்த 11 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 2 சுற்றுகள் முடிந்த நிலையில் ஜல்லிக்கட்டில் இதுவரை 172 காளைகள் அவிழ்த்துவிடப்பட்டன.

Source: Dinakaran

English summary

Palamedu jallikattu: 11 people injured

