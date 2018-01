மோடியை பகடி செய்து காணொளி வெளியிட்ட காங்கிரஸ்

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பகடி செய்து காங்கிரஸ் வெளியிட்ட வீடியோ ஒன்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நரேந்திர மோடியின் வெளிநாட்டு பயணங்களையும், வெளி நாட்டு தலைவர்களுடனான சந்திப்பில் அவர் எதிர்க்கொண்ட தர்மசங்கடமான தருணங்களை வீடியோ தொகுப்பாக காங்கிரஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்டது.

அந்த வீடியோவில் அமெரிக்கா அதிபர் ட்ரம்ப், பிரிட்டன் பிரதமர் தெரசா மே, ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சே அபே, துருக்கி பிரதமர் எர்டோகன், இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு, சவுதி மெக்சிகோ அதிபர் பினே, பிரான்ஸ் அதிபர் மக்ரோன் ஆகியோருடான சந்திப்புகள் இடப்பெற்றுள்ளன.

இந்த வீடியோவை இதுவரை 3,000க்கு மேற்பட்டோர் ரீட்விட் செய்துள்ளனர். 9,000க்கும் மேற்பட்டோர் வீடியோவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

இந்த வீடியோவுக்கு பாஜக தொண்டர்கள் பலரும் அநாகரிகமான அரசியல் என்று கண்டனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றன.

பிரதமர் மோடி மட்டுமல்லாது உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தையும் பகடி செய்து காங்கிரஸ் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் யோகி ஆதித்யநாத்தின் குற்றச்செயல்கள் என காங்கிரஸ் சிலவற்றை குறிப்பிட்டுள்ளது.

முன்னதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியை குஜராத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸின் பிற தலைவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.

பாஜக கட்சியின் அடித்தளமே பொய்களால் ஆனது என்று ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடியை விமர்சித்து காங்கிரஸ் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.



Source: The Hindu

English summary

MODI has done to parody video posted on the Congress

The Prime Minister make Narendra Modi Congress released a video parody in political circles to climb a great buzzing