ஆண்டு விழாவில் ‘பத்மாவத்’ பட பாடலுக்கு மாணவர்கள் நடனம்: பள்ளியை சூறையாடிய கும்பல்

மத்தியப்பிரதேசம் மாநிலம் ரத்லாம் பகுதியில் உள்ள பள்ளி ஆண்டு விழாவில் ‘பத்மாவத்’ பட பாடலுக்கு மாணவர்கள் நடனம் ஆடியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்ணிசேனா என்ற அமைப்பு பள்ளியை சூறையாடியது.

போபால்: ராஜஸ்தானின் சித்தூர் ராணி பத்மாவதியின் வரலாற்றை கதையம்சமாக கொண்ட பத்மாவதி படத்துக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் கடந்த டிசம்பர் 1ம் தேதி வெளியாவதாக இருந்த படம் நிறுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து படத்தின் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டும், காட்சிகளில் மாற்றம் செய்தும் சென்சார் போர்டு அனுமதி வழங்கியது. வருகிற 25ம் தேதி பத்மாவத் என்ற பெயரில் படம் திரைக்கு வருகிறது. படத்தின் பெயரை மாற்றினாலும் திரையிட அனுமதிக்க மாட்டோம் என கர்ணி சேனா என்ற அமைப்பு கூறியிருந்த நிலையில், ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், குஜராத், இமாச்சல் ஆகிய மாநில அரசுகள் படத்திற்கு தடை விதித்தன. இந்நிலையில், மத்தியப்பிரதேசம் மாநிலம் ரத்லாம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜோவ்ரா பகுதி பள்ளியில் இன்று ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. விழாவில் பத்மாவத் படத்தில் உள்ள பாடலுக்கு மாணவர்கள் நடனமாடினர். இதனை, அறிந்த கர்ணி சேனா அமைப்பினர் பள்ளிக்கு கும்பலாக வந்து ஆண்டு விழாவை நிறுத்தினர். மேலும், அங்குள்ள நாற்காலி, ஸ்பீக்கர்கள், மேஜைகளை அடித்து நொறுக்கினர். பின்னர், பல மணி நேரத்திற்கு பின்னர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். இந்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

