அய்யர்மலை ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோயிலில் பொங்கல் விழா : 30 கிராமமக்கள் தேவராட்டம் ஒயிலாட்டம் ஆடினர்

குளித்தலை: குளித்தலை அடுத்து உள்ள அய்யர்மலை ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோயிலில் பொங்கல் விழாவினையொட்டி ஆண்டு தோறும் கம்பளத்து நாயக்கர்மார்கள் பேரூர் வில்காரன்பட்டி, தேசிய மங்களம் ஆகிய 3 மந்தையில் உள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் மாடு மாலை தாண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வார்கள். இந்நிகழ்ச்சியையொட்டி 3 மந்தை 30 கிராமங்களில் இருந்து நாயக்கர்மார்கள் ஒன்று கூடி ஒவ்வொரு கிராமமாக பாரம்பரிய இசை கருவிகளுடன் கோமாளிவேடம் அணிந்து அய்யர்மலை பஸ்நிலையத்தில் இருந்து ஊவலமாக புறப்பட்டு ரத்தினகிரிஸ்வரர் கோயில் அடிவாரம் சென்றனர்.

தேரோடும் வீதியில் மாடுகள் மாலை தாண்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இறுதியாக பாரம்பரிய இசைக் கருவியுடன் தேவராட்டம், ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம் ஆகியவைகள் ஆடி மகிழ்ந்தனர். இந்நிகழ்ச்சியை சுற்றுவட்டாரத்தில் இருந்து ஏராளமானார் கண்டுகளித்தனர்.

