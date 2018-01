திருமயம், அறந்தாங்கி பகுதிகளில் பொங்கலையொட்டி மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்

திருமயம்: திருமயம், அறந்தாங்கி பகுதிகளில் மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள கடியாபட்டியில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாட்டுவண்டி எல்கை பந்தயம் நடத்தப்பட்டது. இதில் புதுக்கோட்டை, மதுரை, திருச்சி, சிவகங்கை, அறந்தாங்கி, காரைக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து பெரிய மாடு பிரிவில் 9 ஜோடிகளும், சிறிய மாடு பிரிவில் 13 ஜோடிகளும் கலந்து கொண்டன. இந்த பந்தயம் கடியாபட்டி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தொடங்கி ராயவரம் சாலையில் நடைபெற்றது. பெரிய மாடு போய்வர 8 மைல்களும், சிறிய மாடுகளுக்கு 6 மைல்களும் போட்டி தூரமாக முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன்படி போட்டிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதன் முடிவில், பெரியமாடு பிரிவில் முதல் பரிசு ரூ.15015 மதுரை கொட்டணத்தம்பட்டி தவமுருகு, 2ம் பரிசு ரூ.13015 மதுரை புலிமலைப்பட்டி கார்த்திக், 3ம் பரிசு ரூ.11015 புதுகை ராவுத்தன்பட்டி சோமகருப்பையா, 4ம் பரிசு ரூ.7015 புதுகை நற்பவளகுடி களியகோனார் ஆகியோருக்கு சொந்தமான மாடுகள் வென்றன. அடுத்து சிறிய மாடுகளில் முதல் பரிசு ரூ.11015 அறந்தாங்கி இடையன்காடு சபீர், 2ம் பரிசு ரூ.10015 அறந்தாங்கி முக்குடி நருவிழியம்மன், 3ம் பரிசு ரூ.9015 அரிமளம் சேத்துமேல் செல்வ அய்யனார், 4ம் பரிசு ரூ.5015 திருமயம் அழகாபுரி சர்க்கரை ராவுத்தர் ஆகியோருக்கு சொந்தமான மாடுகள் பெற்றன. வெற்றி பெற்ற மாடுகளின் உரிமையாளருக்கு ரொக்க பரிசு வழங்கப்பட்டது. பந்தையத்தை திருமயம் காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ ராம.சுப்புராம், தொழிலதிபர் ராம.அர்ச்சுணன், திமுக நிர்வாகி அண்ணா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். ஏற்பாடுகளை கடியாபட்டி பொதுமக்கள், இளைஞர்கள் செய்திருந்தனர். இதனை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர். திருமயம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மனோகரன் தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அறந்தாங்கி: அறந்தாங்கியை அடுத்த திருவப்பாடியில் மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. இதற்கு சிங்கவனம் ஜமீன்தார் ராமசாமி மெய்யக்கன் கோபாலர் தலைமை தாங்கினார். இங்கு பெரியமாடு, நடுமாடு, கரிச்சான் மாடு என்று 3 பிரிவுகளாக போட்டிகள் நடைபெற்றது. போட்டிகளில் வென்ற மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு ரொக்க பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

