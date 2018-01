பேசும் படம்: அலங்காநல்லூர் அமர்களம்

மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுக்கு பெயர் பெற்றது. வாடிவாசலில் அவிழ்த்து விடப்பட்ட முரட்டுக் காளைகள், எதிர்த்து நின்று மல்லுக்கட்டிய வீரர்களை தூக்கி வீசின.

அதேபோல் போல் சீறிப் பாய்ந்து வந்த பல காளைகளை வீரர்கள் பலர் திறமையாக பிடித்து அடக்கி சாகசம் செய்தனர். அதன் கலவையான ஒளிப்படத் தொகுப்பு இதோ..

படங்கள்: எஸ். ஜேம்ஸ்

