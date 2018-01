கன்னியாகுமரியில் மீனவ கிராமங்களுக்கிடையே துறைமுகம் அமைக்க மத்திய அரசு திட்டம் : பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் இணையம் பகுதியில் சரக்கு பெட்டக மாற்று முனையம் கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டது. பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அந்த திட்டத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்தது. இந்நிலையில் சரக்கு பெட்டக மாற்று முனைய திட்டம் கோவளம்-மணக்குடி மீனவ கிராமங்களுக்கு இடையே உள்ள கடற்கரை பகுதியில் செயல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. சகர்பாலா என்று பெயரிடப்பட்டு 19,884 கோடி ரூபாய் செலவில் 96 எம்டிபிஏ திறன்வாய்ந்த துறைமுகம் அமைக்கப்படும் என்று தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை கீழ் மணக்குடி மற்றும் கோவளம் கிராமங்களுக்கு இடையே உள்ள பகுதியில் நிறைவேற்ற சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் அனுமதி பெரும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. துறைமுகத்திற்காக கடலில் தூண்டில் வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டு அதிகமான செயற்கை நிலம் உருவாக்கும் போது கடல் அரிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக கடல்சார் ஆர்வலர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். இதனால் இயற்கை பேரழிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறியுள்ளனர்.

Between the fishing villages of Kanyakumari at Harbour Centre project: public opposition

