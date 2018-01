அறந்தாங்கியில் இட்லி சாப்பிடும் போட்டி : மூச்சு திணறி கூலி தொழிலாளி பலி

அறந்தாங்கி: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியில் நடைபெற்ற இட்லி சாப்பிடும் போட்டியில் பங்கேற்ற கூலித் தொழிலாளி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 3 நாட்களுக்கும் மேலாக பொங்கல் கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டியுள்ளன. பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி ஆங்காங்கே ஜல்லிக்கட்டு, ரேக்ளா ரேஸ், குதிரை வண்டி பந்தயம் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெறுவோருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் அறந்தாங்கி அருகே விநோதமான போட்டி ஒன்று அறிவிக்ப்பட்டது. அதாவது குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் அதிக இட்லியை யார் சாப்பிடுகிறார்களோ அவர் வெற்றி பெற்றவர் என அறிவிக்கப்பட்டு பரிசு வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து போட்டி தொடங்கியதும் போட்டியாளர்கள் வேகமாக இட்லிகளை உண்ணத் தொடங்கினர். மற்றவர்களின் வேகத்தை பார்த்த போட்டியில் பங்கேற்றிருந்த கூலித்தொழிலாளியான சின்னதம்பியும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் வேகமாக இட்லிகளை சாப்பிட்டார். அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக இட்லி அவரது தொண்டையில் சிக்கியதில் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது. மூச்சுத் திணறல் அதிகரித்து சம்பவ இடத்திலேயே சின்னதம்பி பலியாகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அப்பகுதியே அதிர்ச்சியிலும், சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.

Source: Dinakaran

