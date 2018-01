நாகர்கோவில் கோணம் ரோட்டில் டாஸ்மாக் லாரிகளால் போக்குவரத்து நெருக்கடி

நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில் கோணத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் குடோனில், போதிய இட வசதி இல்லாததால் சரக்கு ஏற்றி வரும் லாரிகள் நாள் கணக்கில் காத்திருக்கின்றன. இதன் காரணமாக போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டு வருவதாக மாணவ, மாணவிகள் புகார் கூறி உள்ளனர்.

நாகர்கோவில் கோணத்தில் டாஸ்மாக் மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகம் மற்றும் குடோன் செயல்படுகிறது. இந்த குடோனில் போதிய இடவசதி இல்லை. இதன் காரணமாக ரூ.2 கோடியில் செண்பகராமன்புதூரில் டாஸ்மாக் குடோன் புதிதாக கட்டப்பட்டது. கட்டுமான பணிகள் முடிந்து 3 வருடங்கள் ஆகியும் இன்னும் இந்த குடோன் திறக்கப்பட வில்லை. பாதை பிரச்சினை காரணமாக இந்த குடோன் திறப்பதில் தாமதம் நீடித்து வருகிறது. விரைவில் குடோன் திறக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் கூறி வருகிறார்கள். தற்போது கோணத்தில் உள்ள குடோனில் இட வசதி இல்லாததன் காரணமாக, மது வகைகள் கொண்டு வரும் லாரிகள் கோணம் ராஜாக்கமங்கலம் ரோட்டில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றன. இந்த ரோட்டில் தான் கலெக்டர் இல்லம், மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியர் இல்லம், மாவட்ட நீதிபதி இல்லம், மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம், அரசு பொறியியல் கல்லூரி, அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, அரசு ஐ.டி.ஐ., மத்திய அரசின் கேந்திரா வித்யாலயா பள்ளி உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களும் அமைந்துள்ளன. இந்த லாரிகள் இந்த பகுதியில் நிற்பதால் இந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வரும் மாணவ, மாணவிகள் கடும் அவதி அடைகிறார்கள். காலை மற்றும் மாலை வேளையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. சாலை ஓரம் ஒதுங்க முடியாத அளவுக்கு லாரிகள் இடையூறாக நிற்பதாக மாணவ, மாணவிகள் குற்றம் சாட்டி உள்ளனர். மேலும் சரக்குகள் ஏற்றி வரும் லாரிகளில் அவ்வப்போது திருட்டு சம்பவங்களும் நடக்கின்றன. தீ விபத்துக்களும் ஏற்பட்டு லாரிகளில் இருந்த மது வகைகள் நாசமான சம்பவங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. மாவட்ட உயர் அதிகாரிகள் இல்லம், பல கல்வி நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ள பகுதியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக லாரிகள் நிற்பதை யாரும் இதுவரை கண்டு கொள்ளவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி உள்ளனர். இது குறித்து டாஸ்மாக் அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, கோணத்தில் செயல்படும் குடோன் செண்பகராமன்புதூர் பகுதிக்கு மாற்றப்பட உள்ளது. இதனால் கோணத்தில் உள்ள குடோனில் தற்போது குறைந்த அளவே மது வகைகள் இறக்கி வைக்கப்படுகின்றன. இதனால் தான் சரக்குகள் கொண்டு வரும் லாரிகளில் இருந்து உடனுக்குடன் மது வகைகளை இறக்கி வைக்க முடிய வில்லை. லாரிகளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் லாரி ரூ.1500 வீதம் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் இழப்பீடு செலுத்தி வருகிறது. விரைவில் இந்த குடோன் செண்பராமன்புதூருக்கு மாற்றப்படும் என்றனர். லாரி டிரைவர்கள் சிலர் கூறுகையில், லாரிகளில் இருந்து மது வகைகள் குடோனுக்கு செல்லும் வரை டிரைவர் தான் முழு பொறுப்பு. எனவே பகல், இரவு என தூங்காமல் கண்காணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. உடனுக்குடன் மது வகைகளை இறக்கி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் குறிப்பிட்ட கம்பெனி மது வகைகளை கொண்டு வரும் லாரிகளை உடனடியாக குடோனுக்குள் கொண்டு சென்று சரக்குகளை இறக்கி விட்டு அனுப்பி விடுகிறார்கள். இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Nagercoil road traffic congestion by tasmac trucks

Nagercoil: nagercoil, in the axils of tasmac godown due to lack of sufficient space has been loaded larikal