அடுத்த 3 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும்: வானிலை ஆய்வு மையம்

அடுத்து வரும் 3 நாட்களுக்கு மாநிலம் முழுவதும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ”அந்தமான் அருகே மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் இரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சிகள் நிலவி வருகின்றன. ஆனால் அவை தமிழகம் நோக்கி வரும் அளவுக்கு வலுவானதாக இல்லை. மேலும் தற்போது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முடிந்துவிட்ட நிலையில் குளிர் அதிகரித்துள்ளது. அடுத்த சில தினங்களுக்கு தமிழகத்தின் உள் பகுதியில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான அளவு மூடுபனி நிலவ வாய்ப்புள்ளது. கடலோரப் பகுதியில் மூடுபனி குறைவாகவே இருக்கும்.

அடுத்து வரும் 3 நாட்களுக்கு மாநிலம் முழுவதும் வறண்ட வானிலையே நிலவும். புதன்கிழமையுடன் நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் குறிப்பிடும்படியாக எங்கும் மழை பதிவாகவில்லை” என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

The next 3 days of dry weather conditions: Weather Research Center

The next 3 days and dry weather conditions throughout the State, said the Chennai weather Research Center reported