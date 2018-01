ஜெயலலிதா டிச.4-ம் தேதி மரணமடைந்தாரா?- தினகரன் பேட்டி

ஜெயலலிதா மரணம் ஒரு நாள் முன்பே நிகழ்ந்தது என்பதை டிடிவி தினகரன் மறுத்துள்ளார்.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த சர்ச்சைகள் தொடரும் நிலையில் திவாகரன் பேச்சு சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. இந்நிலையில் கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிடிவி தினகரன் திவாகரன் பேச்சை முற்றிலும் மறுத்தார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் பேசியதாவது:

திவாகரன் பேசியது பிரச்சினையை கிளப்பி உள்ளதே? ஜெயலலிதா டிச.4 அன்றே மரணமடைந்துவிட்டார் என்று கூறியுள்ளாரே?

அது பற்றி எனக்கு தெரியாது. கார்டியாக் அரெஸ்ட்டை அவர் ஒருவேளை குறிப்பிட்டிருக்கலாம். கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்தாலே கொஞ்சம் சிக்கல் தானே ஒரு வேலை அப்படிச் சொல்லி இருக்கலாம். அதை ஒரு டாக்டர் பார்வையில் இருந்துதான் சொல்ல வேண்டும். நீங்களோ நானோ சொல்ல முடியாது.

அதை வைத்து முடிவு செய்ய முடியாது. நான் அன்று மாலை தகவல் கேள்விப்பட்டுச் சென்றேன். கார்டியாக் அரெஸ்ட் என்றார்கள். பின்னர் எக்மோ கருவி பொருத்தினார்கள். அடுத்த நாள் மாலை தான். மருத்துவர்கள் தானே முடிவு செய்ய வேண்டும். அவர் சொல்வது பற்றி நான் கருத்து சொல்ல முடியாது.

ஒரு தனியார் மருத்துவமனை அவர் இறப்பு பற்றி இப்படி பாதுகாப்புக்காக கூறலாமா?

திவாகரன் கூறும் பதில் எனக்கு சுத்தமாகத் தெரியாது. தெரியாத ஒன்றை நான் எப்படி சொல்ல முடியும். அவர் கருத்துக்கு மருத்துவமனைதான் பதில் சொல்ல வேண்டும். நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது.

முதல்வர் நியமனத்தில் மத்திய அரசின் கை இருந்ததாக கூறுகிறாரே?

அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது.

ஒரு நாள் முன்பு இறந்ததாக அவர் சொல்கிறார், ஓபிஎஸ் தர்ம யுத்தம் நடத்தினார். இப்படி ஜெயலலிதா மரணத்தில் சர்ச்சை வருகிறதே?

அதை எல்லாம் நான் எப்படி சொல்ல முடியும். நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டாலும் என் பதில் ஒன்றுதான். நான் தெளிவாக இருக்கிறேன். நான் 7 மணிக்கு போனேன். கார்டியாக் அரெஸ்ட் என்றார்கள். எக்மோ மீட்டர் பொருத்தியிருந்தார்கள். ஒரு நாள் காத்திருப்போம் நலம் பெற வாய்ப்பு என்றார்கள். காத்திருந்தோம்.

ஜெயலலிதாவின் மரணம் இயற்கையாக நிகழ்ந்தது. கார்டியாக் அரெஸ்ட். அது டாக்டர்களுக்கே தெரியும். அதை விட்டுவிட்டு கால் இல்லை, கை இல்லை, மருத்துவமனைக்கு வரும்போதே இறந்திருந்தார் என்று கூறுவதெல்லாம் பொய். அதற்கு வீடியோ சாட்சி. அதை கூட பொய் என்பார்கள். சந்தேகப்படுவதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்க முடியாது.

இவ்வாறு தினகரன் தெரிவித்தார்.

