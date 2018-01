ஜெயலலிதா மரணமடைந்த தேதி குறித்து தவறான தகவலை பரப்புவது துரதிர்ஷ்டவசமானது: அப்போலோ நிர்வாகம்

ஜெயலலிதா மரணமடைந்த தேதி குறித்து தவறான தகவலை பரப்புவது துரதிர்ஷ்டவசமானது என்று அப்போலோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

மன்னார்குடியில் இன்று நடைபெற்ற எம்ஜிஆரின் 101-வது பிறந்த நாள் விழாவில் பேசிய திவாகரன், ‘ஜெயலலிதா 2016-ம் ஆண்டு டிச.4-ம் தேதி மாலை 5.15 மணிக்கே உயிரிழந்துவிட்டார். ஆனால் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அதை அறிவிக்காமல் காலம் தாழ்த்தியது’ என்று கூறினார். இதனால் சர்ச்சை எழுந்தது.

இந்த சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக அப்போலோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், ”ஜெயலலிதா மரணமடைந்த தேதி குறித்து தவறான தகவலை பரப்புவது துரதிர்ஷ்டவசமானது. ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சையின்போது மருத்துவமனைகள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து விதிமுறைகளும் முறையாக பின்பற்றப்பட்டன. 2016 டிச.5-ம் தேதி ஜெயலலிதா மரணத்தை அறிவித்ததில் மருத்துவ நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டன” என்று தெரிவித்துள்ளது

Source: The Hindu

Jayalalitha had died spread false information about the date of the unfortunate: Apollo management

Jayalalitha had died spread false information about the date of the unfortunate that Apollo hospital nirvagam