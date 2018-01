மல்லிகை பூ வரலாறு காணாத விலை உயர்வு : பனியால் உற்பத்தி கடும் பாதிப்பு

ஆரல்வாய்மொழி: தமிழகத்தில் பூ சந்தைக்கு புகழ் பெற்ற இடமாக தோவாளை பூ சந்தை விளங்குகிறது. தோவாளை பூ சந்தைக்கு வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும், வெளி மாவட்டம், வெளி ஊர் மற்றும் உள்ளூர்களில் இருந்தும் பல வகையான வாசனை பூக்களும், பல வண்ணங்களில் உள்ள பூக்களும் அதிகமாக வருகின்றன. கடுமையான பனிபொழிவு காரணமாக மல்லிகை பூக்களின் உற்பத்தி மிகவும் குறைந்து தோவாளைக்கு பூவின் வரத்தும் மிகவும் குறைந்துள்ளது. மற்ற நாட்களில் மல்லிகை பூ வின் வரத்தானது சுமார் 5 டன்னுக்கு மேலாக வரும், இதனை கேரளா, வெளியூர், வெளிநாடுக்கும், செண்டு கம்பேனிக்கும் அனுப்பி வந்தனர். ஆனால் இப்போது பனிபொழி வினால் மல்லிகை பூவானது சுமார் 1 டன்னுக்கும் குறைவாகத்தான் வருகின்றன. இந்நிலையில் பூக்களின் தேவை அதிகமாக உள்ளதாலும், உற்பத்தி குறைந்துள்ளதாலும் விலை அதிகரித்துள்ளது. தோவாளை பூ மார்க்கெட்டில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ ரூ.1700க்கும், பிச்சி ரூ.600க்கும், முல்லை ரூ.550க்கும், கனகாம்பரம் ரூ.400க்கும் விற்பனையானது. இது நேற்று மேலும் அதிகரித்து வரலாறு காணாத அளவு விலை உயர்ந்தது.நேற்று ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ ரூ.4 ஆயிரத்திற்கும், பிச்சி, முல்லை தலா ரூ.650 க்கும் விற்பனையானது. தோவாளை அரளி 180, சேலம் அரளி160, கனகாம்பரம் 800, வாடாமல்லி 60, சம்மங்கி 300, கொழுந்து 120, மரி கொழுந்து 130, பாக்கட் ரோஸ்40, பட்டன் ரோஸ் 220, ஸ்டெம்பு ரோஸ் 230, துளசி 30, தாமரை 12, மஞ்சள்கேந்தி 60, ஆரஞ்சு கேந்தி 70, கோழிப்பூ 70க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. பனிபொழிவு குறைந்து பூக்களின் உற்பத்தி அதிகரித்தால் விலையில் மாற்றம் ஏற்படும் என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Unprecedented price hike malligai POO: severe damage by dew production

Aralvaimozhi: flower market in the State of Tamil Nadu, the famous flower market place and thovalai. Thovalai flower market are