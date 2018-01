நீர்வரத்து இல்லாததால் வைகை அணை நீர்மட்டம் சரிவு : மதுரைக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறை அபாயம்

ஆண்டிபட்டி: வைகை அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால், வரும் கோடைகாலத்தில் மதுரை மாநகர் பகுதிக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே வைகை அணையிலிருந்து கடந்த நவம்பரில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. திறக்கப்படும் தண்ணீரை வடகிழக்கு பருவமழை மூலம் ஈடு செய்யலாமென பொதுப்பணித்துறையினர் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால் 71 அடி உயரமுள்ள வைகை அணை நீர்மட்டம் சரிய தொடங்கியது. அணை நீர்த்தேக்க பகுதியிலும் 20 அடி வரை வண்டல் மண் படிந்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் 44 அடியாக உள்ளது. தற்போதைய தண்ணீர் இருப்பை வைத்து, வரும் 3 மாதங்களுக்கு குடிநீர் தேவைக்கு பயன்படுத்த பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திட்டமிட்டிருந்தனர்.

ஆனால் அரசு உத்தரவை தொடர்ந்து நேற்று முதல் 2ம் போக பாசனத்திற்காக, வைகை அணையில் இருந்து மீண்டும் வினாடிக்கு 960 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வைகை அணை நீர்மட்டம் மேலும் குறையும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால் குடிநீருக்காக வைகை அணையை நம்பியுள்ள, மதுரை மாநகர் பகுதிகளில் வரும் கோடை காலத்தில் கடுமையான குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. நேற்று காலை 6 மணி நிலவரப்படி வைகை அணையின் நீர்மட்டம் 44.03 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 227 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில், அணையில் இருந்து பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 960 கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

அணையின் மொத்த நீர் இருப்பு 1,305 மில்லியன் கனஅடி.

Source: Dinakaran

English summary

Due to lack of inflow water level decline: Madurai vaigai dam water shortage risk

Andipatti: vaigai dam water level due to the continued decline in the summer, it will come to the area for the Madurai city.