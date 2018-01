நேதன்யாகுவை சந்தித்த அமிதாப் பச்சன், ஐஸ்வர்யா ராய் உள்ளிட்ட பாலிவுட் பிரபலங்கள்

இந்தியா வந்துள்ள இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகு மும்பையில் பாலிவுட் பிரபலங்களை சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.

மும்பை: இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகு இன்று மும்பை நகருக்கு வந்தார். மும்பை நகரில் தாஜ் பேலஸ் ஹோட்டலுக்கு சென்ற அவர், அங்கு தீவிரவாத தாக்குதலில் பலியானவர்களின் நினைவிடத்தில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். அவருடன் மகாராஷ்டிர முதல் மந்திரி தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வந்திருந்தார். பின்னர், அருகாமையில் உள்ள நாரிமன் ஹவுஸ் வளாகத்துக்கு சென்ற பெஞ்சமின் நேதன்யாகு அங்கு தீவிரவாத தாக்குதலில் பலியான இஸ்ரேல் தம்பதியர் உள்ளிட்டவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். இதனையடுத்து, மாலையில் பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் கலந்துரையாடினார். அமிதாப் பச்சன், ஐஸ்வர்யா ராய், அபிஷேக் பச்சன், கரன் ஜோஹர், சுபாஷ் காய், இம்தியாஸ் அலி உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் அவரை சந்தித்து பேசினர். பின்னர் அனைவரும் உற்சாகமாக செல்பி எடுத்துக்கொண்டனர். பாலிவுட் படங்களை இஸ்ரேல் மற்றும் தான் அதிகம் விரும்புவதாக அவர் நிகழ்ச்சியில் கூறினார்.

Source: Maalaimalar

