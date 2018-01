தமிழக வீரர் சுரேஷ் மரணம்: ஸ்டாலின் வீரவணக்கம்

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளால் சுட்டுக்கொள்ளப்பட்ட எல்லை பாதுகாப்புப் படை வீரர் சுரேஷுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்துவதாக திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு – காஷ்மீரில் ஆர்.எஸ்.புரா பகுதியில் புதன்கிழமை நள்ளிரவு பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியபோது, எல்லை பாதுகாப்புப் படையைச் சேர்ந்த தலைமைக் காவலர் ஏ.சுரேஷ் வீர மரணமடைந்தார். இவர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம் பண்டாரசெட்டிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் குறிப்பில், “ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில், தாய்நாட்டின் எல்லைப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த, தர்மபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இராணுவ வீரர் சுரேஷ் வீரமரணம் அடைந்தார் என்ற செய்திகேட்டு மிகுந்த அதிர்ச்சியும், துயரமும் அடைந்தேன்.

சுரேஷ் மரணத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

எதிரிகளிடம் இருந்து நாட்டைப் பாதுகாக்கும் மிக முக்கியமான பணியில் சுரேஷ் காட்டியுள்ள வீரத்திற்கும், தியாகத்திற்கும் வீர வணக்கம் செலுத்துகிறேன்” என்றார்.

