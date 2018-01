மத்தூர் அருகே கோயில் காளைகள் மோத விடும் திருவிழா

போச்சம்பள்ளி: கிருஷ்ணகிரி அடுத்த மத்தூர் கூச்சூர் கிராமத்தில், பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி கோயில் காளைகளை மோத விடும் திருவிழா நடைபெற்றது.

மத்தூர் அருகே கூச்சூர் கிராமத்தில், ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது கோயில் காளைகள் மோதும் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். நேற்று கூச்சூர் கிராமத்தில் கோயில் காளைகள் மோத விடும் திருவிழா நடந்தது. முன்னதாக கூச்சூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள 7 கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள், பழைய ஊர் மாரியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் கூடினர். தொடர்ந்து 20க்கும் மேற்பட்ட கோயில் காளைகளுக்கு மாலை அணிவித்து சந்தனம், மஞ்சள், திருநீறு பூசப்பட்டது. கோயில் தர்மகர்த்தா உதயகுமார் தலைமையில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்தனர். பின்னர், கோயிலை வலம் வந்த காளைகள், வடக்கயிறுகள் மூலம் கட்டி, நேருக்கு நேர் ஒன்றுடன் ஒன்றை மோத விட்டனர். காளைகள் சீறிப்பாய்ந்து முட்டி சண்டை போட்டன. காளைகள் காயமடையாதபடி கயிறுகளை இழுத்து, இளைஞர்கள் பாதுகாத்தனர். விழாவில் பெங்களூரு, வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர், தர்மபுரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டு ரசித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Mathur would collide near the temple bulls Festival

In the village of koosur, Mathur in krishnagiri pochampalli: next in the wake of the pongal, the temple bulls collide v