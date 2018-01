கேஆர்பி அணை நீர்மட்டம் 40 அடியாக உயர்வு : ஏரிகளில் நீர் நிரப்ப கோரிக்கை

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அணையின் நீர்மட்டம் 40 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. எனவே, ஏரிகளில் நீர் நிரப்ப பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கிருஷ்ணகிரி அணையில், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 29ம் தேதி மாலை பிரதான மதகில், முதல் மதகு உடைந்து தண்ணீர் வெளியேறியது. இதையடுத்து, அணையில் தேங்கியிருந்த 51 அடி தண்ணீரில், 19 அடி தண்ணீர் (1.40 டிஎம்சி) தென்பெண்ணை ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டது. உடைந்த மதகை அகற்றி, புதிய மதகு அமைக்கும் பணி மேற்கொண்டனர். 12 அடி உயரத்திற்கு புதிய மதகு அமைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அணையில் மீண்டும் தண்ணீரை தேக்கினர். விவசாயிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று, 2ம் போக நெல் சாகுபடிக்கு, அணையில் இருந்து 184 கனஅடி தண்ணீர் பாசன கால்வாய் மூலம் திறந்து விடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று மாலை நிலவரப்படி, அணையின் 40 அடியாக நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று பகல் 2 மணி நிலவரப்படி, அணைக்கு 249 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘அணைக்கு தொடர்ந்து தண்ணீர் வந்தாலும், 44 அடிக்கு மேல் தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியாது. எனவே, வரும் தண்ணீரை முழுவதுமாக திறந்து விட்டால், ஏரிகளில் தண்ணீரை சேமித்து வைக்க முடியும். அதற்கான நடவடிக்கையை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும். மேலும், 2ம் போக நெல் சாகுபடி நிறைவடைந்த பின், அனைத்து மதகுகளையும் உடனடியாக மாற்ற வேண்டும்,’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

40 ft keruby dam water level rises: Lakes water request

Krishnagiri: krishnagiri dam water level has risen to 40 feet. Therefore, the water filled Lakes public works abdicated.