பொத்தமேட்டுப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு : காளைகள் சீறிப்பாய்ந்ததில் 32 பேர் காயம்

மணப்பாறை: பொத்த மேட்டுப்பட்டியில் நேற்று நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் 581 காளைகள் சீறி பாய்ந்ததில் 32 பேர் காயம் அடைந்தனர். திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த பொத்தமேட்டுப்பட்டியில் புனிதவியாகுல மாதா ஆலய திடலில் நேற்று காலை ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது. இதில் கலந்துகொள்ள 700க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் வந்தன. காலை 8.45 மணிக்கு கலெக்டர் ராஜாமணி போட்டியை தொடங்கி வைத்தார். காளைகள் சீறிப்பாய்ந்து சென்றன. காளைகளை அடக்க 377 இளைஞர்கள் களம் இறங்கினர். பெரும்பாலான காளைகள் பிடிபடாமல் சீறிப்பாய்ந்தோடின. காளைகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கு சைக்கிள், பீரோ, கட்டில், பிரிட்ஷ், அண்டா என ஏராளமான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. மணப்பாறை காவல் நிலையம் சார்பிலும் வீரர்களுக்கு பாத்திரங்கள் பரிசுகள் வழங்கப் பட்டன. சிலர் வீரர்களுக்கு ஆட்டுகுட்டிகள் பரிசளித்தனர். மாலை 5 மணி வரை வீரர்கள், மற்றும் வேடிக்கை பார்த்தவர்கள் என 32பேர் காளைகள் சீறிபாய்ந்து முட்டியதில் காயமடைந்தனர். அவர்களுக்கு அங்கேயே முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. திருச்சி எஸ்.பி. கல்யாண் தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

