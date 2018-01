அமைச்சரால் உயிருக்கு ஆபத்து அதிமுக நகர செயலாளர் புகார்

மன்னார்குடி : உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் மற்றும் அவரது உறவினர் குமார் ஆகியோரால் தனது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக மன்னார்குடி அதிமுக நகர செயலாளர் மாதவன் பகீர் குற்றச்சாட்டை கூறியுள்ளார். மன்னார்குடி நகர அதிமுக செயலாளர் மாதவன் நேற்று, நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி:

அதிமுக கட்சியில் எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்து தொண்டனாகவும், நகர செயலாளராகவும் 32 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு நெருக்கடியான சூழலில் ஜெயலலிதா இருந்தபோது அவரது பாதுகாப்புக்காக பல மாதங்கள் சென்னையிலேயே தங்கி இருந்தேன். எம்ஜிஆர் மற்றும் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்காகத்தான் தொடர்ந்து இக்கட்சியில் இருந்து வருகிறேன். மேலும் உள்ளூர் அமைச்சர் காமராஜ் மற்றும் அவரது அக்கா மகன் மன்னார்குடி நகர கூட்டுறவு வங்கி தலைவராக உள்ள குமார் ஆகியோர் எனக்கு அரசியல் ரீதியாக நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர். அவர்களாகவே என் பதவியை எடுப்பதற்கு முன் நானாகவே முன்வந்து இப்பதவியிலிருந்து விலகுவதாக உள்ளேன். இத்தகவலை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கும் முறையாக அனுப்பி வைக்க உள்ளேன். கடந்த சில நாட்களாக எனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டு வருகிறது. அப்படி ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கு அமைச்சர் காமராஜ், அவரது அக்கா மகன் குமார் ஆகிய இருவரும் தான் பொறுப்பாவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார். இச்சம்பவம் அதிமுகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

